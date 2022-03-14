Донецк, 14 марта 2022, 12:32 — REGNUM На месте падения обломков ракеты «Точка-У», выпущенной украинскими войсками по Донецку, обнаружены тела 20 погибших. Такие данные приводит 14 марта штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.
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Отмечается, что предварительные данные таковы: 20 человек погибли, ещё девять получили ранения. Информация о пострадавших уточняется.
На месте падения обломков ракеты работают спасатели. Пострадавших оказывают помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, украинскую ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка, возле Дома правительства.
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