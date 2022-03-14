Пенза, , 12:30 — REGNUM Во всех населенных пунктах Пензенской области приступят к очистке территорий от накопившегося за зиму мусора. О соответствующем поручении 14 марта объявил губернатор Олег Мельниченко.

Весна идёт Марина Каширская © ИА REGNUM

«Снег уже начал сходить, открывается скопившаяся грязь. Необходимо не ждать, пока все это превратится в пыль, вызывая у людей аллергические реакции, а начинать убирать. Весна уже наступила, поэтому нужно интенсивно снимать и вывозить весь грязный снег, вычищать улицы», — обратился губернатор к главам муниципальных образований.

Кроме этого, необходимо обезопасить прохождение паводкового периода. По словам первого зампреда правительства Пензенской области Виктора Кувайцева, анализ текущей ситуации исключает возможность подтопления. В регионе ведутся подготовительные мероприятия, заготовлены мешки с песком для укрепления дамб, помпы для откачки вода и плавсредства. Работы в данном направлении будут продолжены, заверяют региональные власти.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области в случае резкого таяния снега в зоне риска подтоплений могут оказаться порядка 50 тыс. жителей.

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