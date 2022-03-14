Махачкала, 14 марта, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Компания «Лукойл» открыла крупное месторождение газа в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по недропользованию.

NVO Главный офис «Лукойла"в Москве

«Месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 км от г. Махачкалы. Ближайшие месторождения: «170 км», Хвалынское и им. Ю.С. Кувыкина», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что открытое компанией месторождение относится к группе крупных: «В целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд м3, конденсата — 8,2 млн тонн».