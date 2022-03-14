Донецк, , 12:25 — REGNUM Из Марьинки, занятой украинскими вооружёнными формированиями, выпущены мины в сторону Донецка. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ ведет обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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В представительстве рассказали, что зафиксировали обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований, находящихся в Марьинке. В 11:55 оттуда было выпущено две мины по направлению к населённому пункту Александровка, а в 12:10 — в сторону Петровского райна Донецка.

Как сообщило ИА REGNUM, 14 марта ВФУ обстреляли Донецк несколько раз, в том числе выпущена ракета «Точка У».