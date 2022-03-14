Биробиджан, 14 марта 2022, 12:29 — REGNUM России нужен закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, считает депутат Законодательного собрания Еврейской автономии Татьяна Колнауз. Она назвала принятие этого документа важным и очень своевременным, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в России была введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.