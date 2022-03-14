Биробиджан, , 12:29 — REGNUM России нужен закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, который предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, считает депутат Законодательного собрания Еврейской автономии Татьяна Колнауз. Она назвала принятие этого документа важным и очень своевременным, сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы видим с вами на просторах Интернета и СМИ много фальшивой, фейковой информации с целью дезинформировать народ. Люди должны получать достоверную информацию, независимо от места проживания, будь то Россия или весь мир», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в России была введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.