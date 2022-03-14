Йошкар-Ола, , 12:24 — REGNUM В регионы России планируется распределить 95 тыс. жителей, эвакуированных с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Липецкую область Липецкаяобласть.рф

Согласно документу, в Марий Эл будут направлены 280 жителей Украины, Донбасса, а также лиц без гражданства. В случае, если число вынужденных переселенцев превысит количество, утвержденное данным постановлением, регионы могут перенаправить эвакуированных в субъекты РФ, возможная численность беженцев для которых еще не исчерпана.

ИА REGNUM напоминает, в Марий Эл подготовили три пункта временного размещения для граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой и Луганской народных республик. Всего подготовлены места для размещения 310 человек.

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