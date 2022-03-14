Москва, 14 марта, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Крупное газовое месторождение с запасами 48 млрд кубометров открыла компания «Лукойл» в Каспийском море. Об этом 14 марта сообщили Роснедра.

Funtema.ru Каспийское море

«Месторождение Хазри (открытие 2022 года). Недропользователь: ООО «Лукойл — Нижневолжскнефть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что месторождение относится к группе крупных. Начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд кубометров, конденсата — 8,2 млн тонн.

Уточняется, что месторождение находится в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 км от Махачкалы.