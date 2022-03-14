Херсон, Украина, , 12:21 — REGNUM Молодежный корпус #МыВместе начал работу в Херсоне и Херсонской области. Добровольцы выясняют у местных жителей, какая помощь им сегодня необходима. В ближайшее время сюда прибудут гуманитарные конвои партии «Единая Россия».

Лес рук — символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

«Работаем в Херсоне и Херсонской области, куда совсем скоро «Единая Россия» доставит гуманитарную помощь. С командой добровольцев #МыВместе сейчас общаемся с людьми, выясняем, что нужно в первую очередь. Гуманитарная помощь в территориях нужна и еще как. Местные жители об этом говорят сами. Об обратном заявляют только нелюди и провокаторы!, — отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

По словам жителей Херсона, сегодня есть высокая потребность в продуктовой помощи — овощах, крупах, подсолнечном масле, сгущенке и тушенке.

«Нам любая помощь нужна, но главное — это продукты. У нас в магазинах даже овощи закончились. Только вчера начали понемногу привозить. Говорят — бензин очень дорогой, не выгодно возить. Нужны еще крупы — рис, гречка, масло подсолнечное, тушенка у вас очень вкусная. Недавно попробовала, вспомнила советское время. Сюда уже доставляли помощь из России, на площади пытались раздавать. Националисты не подпускали людей нуждающихся. Видела, как мужчину на костылях выталкивали с площади. Просто звери! Спасибо вам за гуманитарную помощь и за то, что вы пришли! Я очень рада. Надеюсь, наша жизнь изменится», — рассказала местная жительница Наталья.

Напомним, ранее добровольцы #МыВместе во главе с Игорем Кастюкевичем доставили гуманитарный груз на Донбасс для эвакуированных жителей Мариуполя.

Волонтерский корпус #МыВместе включился в работу с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Он сформирован из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» и «Волонтерской роты». Поддержка жителей Донбасса не ограничивается формированием и доставкой гуманитарной помощи. В пунктах временного размещения в разных городах страны организованы занятия для детей. Также добровольцы проводят досуговые мероприятия для вынужденных переселенцев.