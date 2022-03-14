Кабул, , 12:21 — REGNUM После замечаний исполняющего обязанности министра иностранных дел Амир Хана Моттаки о правительстве в Афганистане, представитель ЕС заявил, что народ имеет право выбирать тип правительства. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Исполняющий обязанности министра иностранных дел заявил на встрече в Анталье, что афганскому народу не следует навязывать правительство иностранного типа.

Специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Николсон написал в Твиттере в ответ на заявление Моттаки, что он согласен, но только афганский народ может решить, какое правительство должно возглавить страну.

«Я согласен, но предлагаю нечто более радикальное: афганскому народу не следует навязывать никакое правительство или форму правления», — написал он в Твиттере.

«Пусть решают люди — мужчины и женщины», — подчеркнул он.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел возглавляет делегацию Кабула на саммите в Анталье.