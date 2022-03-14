Сеул, , 12:20 — REGNUM Более половины жителей Южной Кореи ожидают, что избранный президент Юн Сок Ёль будет успешно справляться с обязанностями главы государства. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Realmeter.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 10 по 11 марта среди 1018 человек, 52,7% респондентов считают, что избранный президент хорошо справится с государственными делами.

Противоположного мнения придерживаются 41,2% опрошенных. Ещё 6,1% воздержались от ответа.

Отметим, что результат Юн Сок Ёля — самый низкий по сравнению с предыдущими аналогичными опросами, которые проводило агентство Realmeter.

79,3% респондентов ожидали успешной работы от Ли Мён Бака в 2008 году, 64,4% надеялись на успешную работу Пак Кын Хе в 2013 году, 74,8% ожидали того же от Мун Чжэ Ина в 2017 году.

Жители страны ожидают от избранного президента решения проблем экономического роста, рынка труда и рынка недвижимости.

Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 38,1%, что на 5,8% меньше, чем неделю назад. Не одобряют действия главы государства 58,8%, что на 7,3% больше по сравнению с прошлой неделей.