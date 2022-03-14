Лима, 14 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо поблагодарил своих коллег из Аргентины Альберто Фернандеса и Боливии Луиса Арсе за поддержку в управляемости его страны. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Gob.pe Педро Кастильо

Кастильо поблагодарил аргентинского лидера за то, что в рамках временного председательства в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) он выразил «свою поддержку и приверженность нашей администрации».

Он добавил, что эта поддержка подразумевает, «что управляемость и уважение к народному доверию, согласно которому мы были избраны до 2026 года, должны преобладать»: так Кастильо намекнул на попытки оппозиции сместить его с должности.

«Наш регион живет в условиях демократии, и именно так она должна поддерживаться», — написал Кастильо.

В другом сообщении лидер Перу поблагодарил президента Боливии Арсе «за поддержку боливийского правительства и народа в связи с политической ситуацией в моей стране».

Он добавил, что «наша администрация уважает основы демократии, и мы должны выполнить мандат народа: способствовать социальным изменениям на благо Перу».