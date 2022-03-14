Таллин, , 12:18 — REGNUM Вируский уездный суд Эстонии рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы Тармо Кыутса, приговоренного к трем годам лишения свободы за сотрудничество с китайской военной разведкой.

Если по решению суда Кыутс выйдет на свободу, то в течение испытательного срока к нему будет применяться электронное наблюдение, сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Ученого Таллинского технического университета, 58-летнего океанолога Тармо Кыутса осудили в марте 2021 года. Он был признан виновным в направленной против Эстонии разведывательной деятельности в пользу Китая. Начало срока отбывания наказания исчисляется с 9 сентября 2020 года, когда океанолог был задержан в качестве подозреваемого.

По данным прокуратуры, Кыутс, имевший доступ к государственной тайне и секретам НАТО и являвшийся членом научного совета при Министерстве обороны, по меньшей мере три года сознательно работал на военную разведку Китая и получал за это вознаграждение — порядка 17 000 евро.

Поскольку производство по данному делу было закрытым, в прокуратуре не сообщили, какие именно сведения Кыутс передавал Китаю. В январе 2022 года президент Эстонии Алар Карис отказал Тармо Кыутсу в помиловании.