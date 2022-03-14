Рига, , 12:17 — REGNUM Ситуация с натурализацией десятков тысяч постоянных жителей Латвии — неграждан меняется крайне медленно. Такую оценку происходящему дало местное издание bb.lv.

Отмечается, что за шесть лет (2014−2019 годы, более свежих данных нет) доля неграждан в населении Латвии снизилась всего на 1,8% — с 12,2 до 10,4%. В основном, это происходило за счет естественной убыли пожилых людей. При этом количество заявлений на натурализацию от таких лиц не меняется, находясь у отметки 1 000 за год. Число получивших гражданство Латвии через такую процедуру еще меньше.

Кроме того, сообщается, что с максимального числа признания детей из семей неграждан гражданами Латвии в 2015 году (598 человек) эта цифра упала до 423 в 2019 году. В 2021 году в Латвии на официальном учете состояло 3 998 несовершеннолетних неграждан.

По сообщению издания, МИД Латвии интерпретирует ситуацию исключительно позитивно: «Управление по гражданству и миграции продолжает способствовать процессу натурализации, делая его доступней для групп социально мало защищенных лиц. Каждый отказ в натурализации лица имеют право оспорить».

Согласно данным местных СМИ, по состоянию на 2021 год в Латвии насчитывалось 190 522 неграждан. Из них 125 560 человек при переписи указал свою национальность как «русский».

Правозащитные организации, ООН и МИД России неоднократно критиковали ущемление политических и гражданских прав неграждан и существование массового института безгражданства среди постоянных жителей Прибалтики.