Донецк, , 12:16 — REGNUM Украинские вооружённые формирования устроили обстрел населённых пунктов Донецкой Народной Республики Железная Балка и Верхнеторецкое. Об этом 14 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ ведет обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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По данным представительства, в 10:00 произошёл обстрел со сторы населённого пункта Новгородское в сторону населённого пункта Железная Балка. Всего выпущено 40 мин калибром 120 мм. В 10:04 из Розовки по населённому пункту Верхнеторецкое было выпущено 40 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские вооружённые формирования обстреляли Донецк ракетой «Точка У».