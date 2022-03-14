Бай-Тайгинский район, Тыва, 14 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В селе Бай-Тал Бай-Тайгинского района Тува поздно вечером 13 марта произошёл пожар в частном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, к моменту приезда пожарных, дом горел открытым пламенем.

ГУ МЧС по Туве Пожар в Туве

Прибывшим спасателям удалось не допустить распространения возгорания на соседние постройки. Пожар был ликвидирован на площади 35 кв. метров.

«2 жильца дома получили травмы, в том числе ожоги. Предварительной причиной пожара явилась короткое замыкание электрического бытового прибора», — добавили в ведомстве.

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