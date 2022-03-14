Стокгольм, , 12:20 — REGNUM В настоящее время дискуссии в Швеции о ситуации в области безопасности вновь занимают первые полосы местных СМИ. Так, в статье от 14 марта газета Sydsvenska раскритиковала политику безопасности Швеции, которая страна проводит при нынешнем министре обороны Петере Хультквисте.

Стокгольм. Швеция

Как только Хультквист стал министром обороны в 2014 году, он прямо заявил, что до тех пор пока он будет занимать свой пост, Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Вместо укрепления связей с оборонным альянсом, Хультквист предпочел заключение десятков договоров о военном сотрудничестве с другими странами.

Однако, по мнению журналистов Sydsvenska, это «лоскутное одеяло из оборонных соглашений» может мало чего стоить.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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