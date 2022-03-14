Чита, 14 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Демография» Забайкалье намерено закрыть дефицит мест во всех детских садах региона. По словам главы края Александра Осипова, впервые за долгие годы в крае проводится системное обновление соцобъектов. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В крае построено уже 60 детсадов и яслей на пять тысяч мест. Обеспеченность местами в яслях и детсадах достигла рекордных 98,2%. Для 100% доступности планируется ввести ещё 2250 мест.

По данным мэрии Читы, детский сад на 60 мест по ул. Кайдаловская, 4в, находится в высокой степени готовности. Подрядная организации ООО «Бархан» сейчас проводят по всему зданию отделочные работы — их предполагается завершить до конца марта 2022 года. С наступлением устойчивой плюсовой температуры будут произведены работы по благоустройству прилегающей территории. После этого детский сад будет готовиться к сдаче.

К концу 2022 года в Зaбайкалье появится еще 11 новых дошкольных учреждений для детей в возрасте до трёх лет. Открытие двух пристроек к детскому саду «Малышок» состоится 18 марта в селе Засопка Читинского района. Там возведены новые красивые и уютные дополнительные здания к детскому саду для детей до трех лет.

«Ясли рассчитаны на 36 мест для детей в возрасте от 1,5 до трёх лет. Площадь каждого здания 320 квадратных метров. Мы с радостью ждем малышей», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM заведующая детским садом Лариса Муратова.

Напомним, в селеЗасопкаЧитинского района начался строительный и демографический бум: территория поселения растет, увеличилась и рождаемость. Именно поэтому в рамках национального проекта «Демография» там было решено возвести два новых дополнительных корпуса.

«Строительство детсадов продолжим в 2022 году по всему краю, в частности в Читинском районе приступим к строительству сада на 110 мест», — сказал Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, новые современные детские сады с ясельными группами для детей до трёх лет открываются в регионах благодаря национальному проекту «Демография».