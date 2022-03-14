Челябинск, 14 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Главным риском для торговли является ажиотажный спрос. Об этом на совещании 14 марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Lauri Andler Сахар

Также он отметил, что оптовые продавцы или перекупщики придерживают товар в ожидании повышения цен. Это в первую очередь касается сахара, и такая ситуация отмечается по всей России.

«По сетям мы ситуацию контролируем. Важно контролировать бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов, а также мелкую розницу», — сказал чиновник.

Текслер добавил, что важно не допускать дефицита на прилавках магазинов и жёстко реагировать. Пи необходимости стоит привлекать прокуратуру, ФАС и иные надзорные органы.

Также он напомнил о временном запрете на экспорт зерна и сахара, который ранее ввело правительство России. «Это тоже поможет стабилизировать ситуацию», — добавил Текслер.