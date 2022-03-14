Челябинский губернатор назвал причины перебоев с сахаром в магазинах
Челябинск, 14 марта, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Главным риском для торговли является ажиотажный спрос. Об этом на совещании 14 марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Также он отметил, что оптовые продавцы или перекупщики придерживают товар в ожидании повышения цен. Это в первую очередь касается сахара, и такая ситуация отмечается по всей России.
«По сетям мы ситуацию контролируем. Важно контролировать бесперебойную работу поставщиков, распределительных складов, а также мелкую розницу», — сказал чиновник.
Текслер добавил, что важно не допускать дефицита на прилавках магазинов и жёстко реагировать. Пи необходимости стоит привлекать прокуратуру, ФАС и иные надзорные органы.
Также он напомнил о временном запрете на экспорт зерна и сахара, который ранее ввело правительство России. «Это тоже поможет стабилизировать ситуацию», — добавил Текслер.