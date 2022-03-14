Минск, 14 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Наметить дополнительные пути сотрудничества предложил Китаю президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил 14 марта на встрече с послом КНР в Белоруссии Се Сяоюном.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«В этой ситуации нам надо выстроить и найти ту модель взаимоотношений и сотрудничества, которая бы соответствовала интересам двух стран», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что не настаивает на том, чтобы Китай нёс ответственность и что-то терял в связи с санкциями, введёнными против России и Белоруссии.

Также президент Белоруссии попросил посла Китая донести позицию Минска до руководства КНР.