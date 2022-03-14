Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Дорожники Ленинградской области проверят качество дорожного покрытия после зимы, чтобы определить круг первоочерёдных ремонтных работ, сообщил 14 марта губернатор Александр Дрозденко.

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По его словам, особое внимание специалисты должны уделить дорогам, отремонтированным в период последних трёх лет.

«В случае обнаружения на них дефектов и разрушений, потребовать от подрядчиков в срок до 1 июня полностью устранить нарушения за счёт собственных средств в рамках гарантийных обязательств», — поручил губернатор.

В случае отказа или срыва указанного срока поручено взыскать необходимые средства на ремонт в судебном порядке и включать в «чёрный» список подрядчиков.

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