Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 14 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) объявило тендер, в рамках которого должны определить подрядчика на строительство системы водоснабжения города. В стоимость контракта входят также и проектно-изыскательские работы. Начальная цена лота — более 2,1 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Итоги аукциона подведут 31 марта 2022 года. Контракт может быть заключен на сумму максимум 2 127 567 002 рубля. Источником финансирования выступает бюджет городского округа. Работы должны быть завершены до 31 августа 2024 года.

Напомним, ранее в Хабаровском крае был объявлен крупный тендер на реконструкцию системы водоснабжения в Бикине. Торги со стартовой ценой 1,7 млрд рублей не привлекли подрядчиков — на них не было подано ни одной заявки.

Тем временем в Кузбассе за счёт строительства 20 км водопроводных сетей более 3 тыс. жителей сёл получили водоснабжение.