Москва, 14 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Для понимания ситуации на криптовалютном рынке необходимо держать в голове одну довольно очевидную истину — цифровые активы являются рискованными инструментами, а значит во время неопределенности на рынке их вряд ли будут покупать достаточно активно, чтобы началось ценовое ралли, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«К рисковым активам также относятся и американские акции, которые сейчас находятся под давлением из-за бегства инвесторов в инструменты-убежища, вроде доллара и золота.

Иными словами, для ощутимого роста капитализации криптовалют потребуется позитив и по фондовым активам, а для этого должны утихнуть разгоревшиеся разговоры о наступающей стагфляции в США. Кратковременно котировки биткоина могут отскакивать от локальных минимумов, однако цель в $35 тысяч остается неизменной.

Вялая ситуация на крипторынке несколько снизила интерес к различного рода метавселенным и децентрализованным играм, которые ранее получали огромные деньги от инвесторов на начальном этапе производства.

Сейчас же венчуры, по всей видимости, пока больше заинтересованы в инфраструктурных проектах, а не чисто криптовалютных стартапах.

Сстартапы в большинстве своем создаются лишь ради разгона стоимости нативных токенов на волне популярности какого-либо направления: DeFi, метавселенные и т.д.

Например, на прошлой неделе необанк Lunar получил $77 млн для дальнейшего развития торговой платформы и B2B платежей», — пояснил эксперт.

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