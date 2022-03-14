Москва, 14 марта, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Компания Xerox не исключает того, что ей придется «корректировать рабочие процессы» в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявили в пресс-центре компании.

TheDigitalArtist Неудобный вопрос

«Безопасность сотрудников — наш главный приоритет, и мы стремимся сделать все возможное, чтобы они были в безопасности, а наш бизнес оставался эффективным. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий и при необходимости будем корректировать наши рабочие процессы, чтобы поддержать всех наших сотрудников, клиентов и партнеров», — так пресс-центр компании ответил на вопрос о том, намерена ли данная компания продолжить работу в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее фармацевтическая компания «Санофи» заявила, что продолжит работать в России.