14 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Берлину без «пацификации» Польши трудно будет обеспечивать «европейское единство». Правда, в этот раз – в отличие от 1939 года – на стороне Германии в конкурентной борьбе за выдавливание «англосаксонского мира» из Европы находится Франция. Это хорошая новость для Берлина и плохая для Варшавы.

Станислав Стремидловский, , 12:41 — REGNUM Большая часть поляков настроена на то, чтобы правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) пошла на уступки Европейскому союзу по вопросу соблюдения верховенства права ради разблокирования грантов, которые от ЕС должна получить Польша. По крайней мере, это вытекает из социологического опроса, который 8−10 марта по заказу портала OKO. press провела компания Ipsos. В пользу примирения с Брюсселем высказались 66% респондентов, в том числе 31% избирателей PiS. В целом, отмечает издание, «поляки говорят власть имущим: если вам удастся убедить ЕС разблокировать средства без уступок, так тому и быть, если нет — выполняйте требования Брюсселя, потому что мы сейчас больше не хотим конфликтовать с Европой».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Трактовать эти данные можно по-разному, те или иные политические силы в Польше могут с ними соглашаться или не соглашаться. Однако ряд наблюдателей предлагают увидеть за спором Варшавы с Брюсселем по конкретной проблеме соблюдения верховенства права нечто большее. Ведь если «Право и Справедливость» пойдет на уступки Евросоюзу, что помешает последнему начать давить на правящую партию по более важным и стратегическим для той вопросам? Например, в случае с оборонными программами Польши, которые она хочет реализовать. Несмотря на всю риторику о важности НАТО, польские геополитики видят, что значение имеет, во-первых, позиция доминирующих в Североатлантическом альянсе американцев, во-вторых, могущество США связано с наличием у них подавляющей вооруженной силы, отсюда, в-третьих, можно состоять в каком угодно военно-политическом союзе, но без собственной сильной армии и флота твой голос в международных отношениях тоньше писка. Поэтому PiS уже не первый год наращивает расходы на закупки вооружений, причем в объемах, которые выглядят избыточными для этой страны. Польша также идет на увеличение численности своих Вооруженных сил.

А зачем? Как отмечают некоторые эксперты, рост силы всегда усиливает личные амбиции. И поэтому «мощная польская армия, созданная против России, одновременно является и мощной армией против своего западного соседа». То есть Германии. Берлин это, судя по всему, осознает. До недавнего времени он не мог ответить симметрично на действия Варшавы. Сегодня такой «предлог» появился, «помогла» Москва. С военной точки зрения специальная операция России по защите Донбасса ничем не угрожала Германии. Но немецкий канцлер Олаф Шольц немедленно ухватился за нее, чтобы в своем выступлении в бундестаге 28 февраля сказать то, что, по мнению главного редактора Deutsche Welle Мануэлы Каспер-Клэридж, ознаменовало «новую эру в политике Германии в отношении России и в сфере обороны». По ее же словам, «не будем обманывать себя — эта новая эра в Германии будет дорогостоящей и, вероятно, болезненной, только в этом году бундесвер получит дополнительно 100 миллиардов евро, взамен придется экономить в других сферах». А ради чего такого правящая немецкая коалиция хочет, чтобы немцы затянули пояса, почему среди немецких политиков оживились дискуссии о необходимости восстановления общей воинской повинности? И где в перспективе будут проходить политические границы Германии — по Одеру или Днепру?

Бундесвер isafmedia

Все эти вопросы волнуют и Польшу. Проправительственный польский портал wPolityce считает, что Германия и Франция подыгрывают сегодня российскому плану создания «Большой Евразии от Лиссабона до Владивостока» с выдавливанием «англосаксонского мира со Старого континента». Однако, возможно, в противовес им удастся сконструировать «блок Балтика — Чёрное море, который при поддержке Атлантики» будет сдерживать «разросшиеся амбиции Берлина и Москвы». Где место Польши? Она расколота, считает издание, в ней идет «битва между двумя геополитическими лагерями». Московская операция на Украине показывает, что «сценарий евразийской оси» реализуется в ускоренном порядке: «Россия за рекой Буг, с одной стороны, и прогерманское правительство, с другой — это верное завершение геополитических мечтаний создателей обеих империй». Варшава, заключает портал, может стать как второстепенным пазлом новой картины миры, так и одним из главных элементов, клином между Россией и Германией. На наш взгляд, правящая польская коалиция считает, что «главным элементом» Польша способна оказаться только в случае игры на стороне англосаксов.

Москва ставку на Варшаву не делает, поэтому приглашать ее вальсировать не будет. Берлин — другое дело, без «пацификации» Польши ему трудно будет обеспечивать «европейское единство». Правда, в этот раз — в отличие от 1939 года — на стороне Германии в конкурентной борьбе за выдавливание «англосаксонского мира» из Европы находится Франция. Это хорошая новость для Берлина и плохая для Варшавы.