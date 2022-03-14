Москва, , 12:14 — REGNUM Следователи попросили арестовать мужчину, обвиняемого в убийстве 22-летней модели Гретты Ведлер. Об этом сообщает 14 марта пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.

Арест Maxpixel.freegreatpicture.com

Обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) предъявили мужчине, который встречался с Ведлер. Во время допроса он рассказал, что убил свою девушку в результате конфликта, который возник «из-за финансовых и бытовых разногласий».

Тело девушки 23-летний обвиняемый спрятал в чемодан и увёл в Липецк, где проживал. Мужчина полностью признал свою вину.

Следствие ходатайствует об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается, добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, модель пропала в Москве в 2021 году. Её тело нашли 12 марта в Липецке, в гараже загородного дома.

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