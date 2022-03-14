Москва, 14 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Если государства ЕС все-таки реализуют план Еврокомиссии и откажутся от поставок российских углеводородов, то ни одна из сторон не окажется в выигрыше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

Albert Bridge Эшелон с нефтью

«Россия недополучит определенный объем нефтегазовых доходов, ЕС вынужден будет пожертвовать комфортом своих граждан и заметным количеством предприятий в ряде отраслей промышленности, в первую очередь энергоемких либо нуждающихся в углеводородах как в сырье — это нефтегазохимия, производство удобрений и стройматериалов, металлургия и прочее. Так что Россия теряет здесь и сейчас, но лишь деньги, а Евросоюз будет еще долго ощущать и экономические, и социальные последствия своих действий», — сказал Понкратов.

По его словам, в долгосрочной перспективе налогообложение добычи и экспорта сырья будет оставаться значимым источником доходов российского бюджета, но уже не только за счет углеводородов, но и благодаря росту уровня обложения широкой номенклатуры товарных групп — от металлов и сырья для химической промышленности до продукции сельского хозяйства и лесной промышленности.

«В краткосрочной перспективе уровень нефтегазовых доходов федерального бюджета не сократится ввиду произошедшего снижения курса национальной валюты и высокого уровня цен на мировых рынках сырья — это поддержит номинированные в рублях поступления НДПИ и вывозных таможенных пошлин, в формуле расчета которых используются указанные выше показатели», — уточнил Понкратов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что план Еврокомиссии о полном отказе ЕС от российских угля, нефти и газа выглядит почти невыполнимым.