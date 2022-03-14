Странам ЕС придется пожертвовать комфортом своих граждан – прогноз
Москва, 14 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Если государства ЕС все-таки реализуют план Еврокомиссии и откажутся от поставок российских углеводородов, то ни одна из сторон не окажется в выигрыше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 марта заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.
«Россия недополучит определенный объем нефтегазовых доходов, ЕС вынужден будет пожертвовать комфортом своих граждан и заметным количеством предприятий в ряде отраслей промышленности, в первую очередь энергоемких либо нуждающихся в углеводородах как в сырье — это нефтегазохимия, производство удобрений и стройматериалов, металлургия и прочее. Так что Россия теряет здесь и сейчас, но лишь деньги, а Евросоюз будет еще долго ощущать и экономические, и социальные последствия своих действий», — сказал Понкратов.
По его словам, в долгосрочной перспективе налогообложение добычи и экспорта сырья будет оставаться значимым источником доходов российского бюджета, но уже не только за счет углеводородов, но и благодаря росту уровня обложения широкой номенклатуры товарных групп — от металлов и сырья для химической промышленности до продукции сельского хозяйства и лесной промышленности.
«В краткосрочной перспективе уровень нефтегазовых доходов федерального бюджета не сократится ввиду произошедшего снижения курса национальной валюты и высокого уровня цен на мировых рынках сырья — это поддержит номинированные в рублях поступления НДПИ и вывозных таможенных пошлин, в формуле расчета которых используются указанные выше показатели», — уточнил Понкратов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Понкратов заявил, что план Еврокомиссии о полном отказе ЕС от российских угля, нефти и газа выглядит почти невыполнимым.