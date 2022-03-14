Новосибирск, 14 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Новосибирское управление ФАС России признало Региональные электрические сети виновными в совершении административного правонарушения и оштрафовало на 50 тысяч рублей. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Уточняется, что такое решение принято после проверок из-за систематического отключения электроэнергии в жилых домах по ул. Зеленодолинская в Новосибирске. Общая продолжительность отключений в 2021 году составила 78 часов 44 минуты.

Отмечается, что «тем самым АО «РЭС» нарушило правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг».