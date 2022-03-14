Улан-Удэ, 14 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ задержан 45-летний местный житель по обвинению в убийстве 71-летнего отца. Тело пожилого мужчины было найдено вечером 11 марта в собственной квартире, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Normann Copenhagen Нападение с ножом

По версии следствия, покойный жил вместе с 82-летним приятелем, с которым вместе иногда распивали спиртное. 11 марта к ним в гости приехал обвиняемый, после чего все трое начали употреблять алкогольные напитки. На фоне опьянения произошла ссора между отцом и сыном, в этот момент хозяин квартиры позвонил в полицию.

«По указанному сигналу к нему домой выехали сотрудники. Но в этот промежуток времени в ходе возникшей потасовки сын схватил нож и нанес им множество ударов отцу в грудную клетку и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Затем мужчина нанёс множество ударов ножом пожилому товарищу отца, который пытался помешать нападавшему. Прибывшие вскоре полицейские задержали обвиняемого и вызвали скорую помощь, который подробно рассказал о произошедшем. Пострадавший приятель убитого в настоящее время находится в больнице.