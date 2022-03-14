Тбилиси, 14 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Заявления министерства экономики Грузии, что падение курса лари на валютном рынке не имеет объективных предпосылок, подтвердилось. Об этом заявил журналистам глава минэкономики Леван Давиташвили.

Сто лари

«Население увидело, что предпосылок для обесценивания лари нет, в результате чего национальная валюта начала укрепляться, окончательно стабилизировалась и через несколько дней, может быть, продолжит укрепляться», — сказал Давиташвили.

По его мнению, падение курса национальной грузинской валюты в течение последних двух недель было вызвано паникой населения, а не началом России на Украине спецоперации по денацификации. Министр добавил, что стабилизировать курс лари удалось с помощью Нацбанка.

Стоит отметить, что Нацбанк Грузии 9 марта для поддержания курса лари продал $40 млн. Всего в 2021 году финансовый регулятор продал $333 млн.