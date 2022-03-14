Воронеж, 14 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Воронежской области 106 пациентов с коронавирусом госпитализированы за последние сутки, данные опубликованы 14 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 13 марта, сообщалось о 125 воронежцах, попавших в ковидные стационары.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки получили 998 человек, это на 14 случаев меньше, чем сутками ранее. Признаны выздоровевшими после COVID-19 ещё 4 992 пациента. Скончались за сутки семь человек с подтверждённым заражением коронавирусом.

В общей сложности с начала пандемии в Воронежской области было подтверждено 353 297 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели после ковида 318 752 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали 7 922 воронежца.