Омск, 14 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Бывший полицейский обвиняется в получении взяток в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Расследование уголовного дела против экс-заместителя начальника отдела полиции № 5 Омска продолжается. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, летом 2018 года мужчина, будучи начальником отделения полиции «Розовское», получил от коммерсанта взятку — 1,3 млн рублей. Деньги предназначались за способствование расследованию уголовного дела о присвоении денег организации, где коммерсант был одним из руководителей.

В ходе следствия был установлен ещё один эпизод взяточничества. В декабре 2021 года обвиняемый, занимая должность замначальника отдела полиции № 5 Омска, получил от этого же мужчины взятку в размере 500 тысяч рублей. За это страж порядка должен был совершить «заведомо незаконные действия» в интересах взяткодателя.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, представленных полицией и региональным УФСБ. Полицейского уволили из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

10 декабря 2021 года полицейского задержали. Он был заключён под стражу. Сроки следствия и стражи в настоящее время продлены. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о взятках возбуждено в Омске против преподавателя техникума.

Читайте также: В Омске преподаватель техникума подозревается в получении взяток