Москва, , 11:46 — REGNUM Поручение провести расследование обстоятельств диверсии на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских боевиков дал председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, украинскими националистами была умышленно совершена диверсия на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком.

Отмечается, что в результате этого возник пожар и токсичный дым распространяется на прилегающие населенные пункты. Также украинские боевики заблокировали подъезды экстренных служб на место, не давая вести работы по ликвидации пожара.

«Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг. Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что МВД Украины эвакуировало из Северодонецка получившего ранение украинского генерал-лейтенанта Григорова О. А.