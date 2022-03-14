Обнинск, Калужская область, 14 марта, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Первый в России уникальный комплекс по круглогодичному выращиванию малины в защищённом грунте открылся в Обнинске Калужской области. Все технологические процессы автоматизированы. Урожайность тепличного комплекса — до 100 тонн в год. Об этом 14 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Малина, выращенная в закрытом грунте

«У нас в регионе уже успешно реализуется несколько проектов по производству овощей закрытого грунта. В том числе один из крупнейших в России тепличных комплексов. Будем поддерживать и развивать это направление», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с начала марта принято более 10 дополнительных мер поддержки бизнеса, и готовятся новые. В федеральное правительство направлен план первоочередных действий по стабилизации региональной экономики, который состоит из более чем 70 пунктов.