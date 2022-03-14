Кострома, , 12:43 — REGNUM Первый заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Николай Ухов покинул пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в профильном департаменте. Чиновник переходит на службу в прокуратуру региона.

Прокуратура Костромской области © Наталья Диева

Николай Ухов

Губернатор Сергей Ситников публично поощрил управленца за «безупречную и эффективную гражданскую службу, плодотворную работу по развитию строительного комплекса региона, защиту прав дольщиков».

Николай Ухов — выпускник Костромского технологического университета по специальности «юриспруденция». Сразу по окончании вуза костромич поступил на муниципальную службу в администрацию Костромы, став ведущим специалистом комитета ЖКХ. Затем Ухов работал заместителем председателя комитета городского хозяйства мэрии, начальником отдела жилищной политики, заместителем директора профильного департамента.

Регулярно выступал на пресс-конференциях, давал комментарии и интервью средствам массовой информации. В общей сложности он отработал на гражданских должностях 14 лет. Новое место работы чиновника в прокуратуре не сообщается.

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