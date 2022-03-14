Мурманск, 14 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на еженедельном совещании в правительстве региона обратил внимание подчиненных на нехватку сахара в некоторых магазинах.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Я вижу сообщения о нехватке сахара в некоторых магазинах, а также лекарств в аптеках. Такие сигналы есть от жителей, которые закупаются препаратами на несколько месяцев вперед. Прошу Росздравнадзор внимательно следить и за ценами и наличием лекарств, а наш блок — внимательно следить за тем, что происходит в магазинах», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили ограничить торговые наценки 25 процентами.