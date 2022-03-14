Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Германия планирует приобрести американские истребители F-35, построенные компанией Lockheed Martin. Об этом со ссылкой на несколько источников в правительстве сообщает агентство Reuters.

F-35 (сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Amy PhanReleased

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Издание напоминает, что в начале февраля источник в министерстве обороны Германии сообщал, что Берлин склоняется к покупке F-35, но окончательное решение ещё не принято.

По данным агентства, Германия хочет заменить свои устаревшие боевые реактивные самолёты Tornado на американские истребители.

Согласно заявлениям источников агентство DPA, планируется закупить до 35 истребителей F-35.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании Lockheed Martin заявили, что к 2030 году в Европе будет размещено более 500 истребителей F-35. По всей Европе будут склады технического обслуживания, ремонта, капитального ремонта и обновления, которые обеспечат глобальную готовность и доступность F-35, полагают в компании.

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