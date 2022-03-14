Сеул, , 11:44 — REGNUM КНДР может провести очередной ракетный пуск на этой неделе. Об этом сообщает Yonhap News, со ссылкой на свои источники.

Ракета (сс) geralt

По данным источников, власти США и Южной Кореи обладают информацией о подготовке КНДР возможного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) на этой неделе.

Данное заявление последовало после того, как военные США и Южной Корее сообщили о том, что 27 февраля и 5 марта КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

«Мы не можем точно сказать, когда будет произведен запуск ракеты, но мы внимательно следим за ситуацией», — сообщил агентству на условиях анонимности правительственный источник.

По словам наблюдателей, если Пхеньян решится провести новый запуск, то он может запустить ракету с транспортно-пусковой установки на аэродроме Сунан, где проходили два предыдущих испытания.