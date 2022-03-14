Париж, , 11:44 — REGNUM Банк Франции представил макроэкономические прогнозы на 2024 год, сообщает Le Figaro.

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По данным Банка Франции, ситуация на Украине будет иметь серьезные экономические последствия для страны: увеличение инфляции и падение экономического роста.

Банк представил два разных сценария. Первый «традиционный» предполагает рост цен на марку Brent в размере $93 за год, а цен на газ в размере €102 за мегаватт-час. Так рост ВВП может составить 3,4% в 2022 году. Второй сценарий предусматривает рост цен на марку Brent в размере $119, а цен на газ — €181. Так рост ВВП составит лишь 2,8%.

В лучшем случае инфляция должна составить около 3,7% в среднем за год, в худшем — 4,4%. Оба прогноза учитывают продление до конца 2022 года «тарифного щита» на газ.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отправится на Корсику, чтобы «открыть цикл дискуссий» со всеми выборными должностными лицами.

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