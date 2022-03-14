Стокгольм, 14 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Расходы на оборону Швеции в ближайшие годы вырастут и составят 2% ВВП страны, что является рекордным увеличение с 1950-х. Однако шведские парламентарии считают, что бюджет страны выдержит бремя новых трат. Об этом 14 марта сообщил телеканал SVT.

Швеция

«Я настроен оптимистично и верю, что мы сможем реализовать данные меры, которые сейчас предпринимаем. Когда это будет, в каком году, еще не известно», — заявил в студии телеканала Никлас Карлссон («Социал-демократы»), который является членом созванного Комитета по обороне.

Пока неясно, сможет ли обороноспособность Швеции усилиться достаточно быстро. Однако коллега Карлссона Микаэль Оскарссон («Христианские демократы»), считает, что вооруженные силы страны с этим справятся.

«Мы сможем это реализовать. Мы сможем увеличить цифру до 2% и выделить необходимые средства для развития военно-морского флота, военно-воздушных сил и другие видов вооруженных сил», — заявил политик.