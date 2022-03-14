Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Хорошим местом для размещения штаб-квартиры ООН могли бы быть Индия или Бразилия. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Думаю, хорошим местом могли бы быть Индия, Бразилия или иное внеблоковое государство из числа стран Второго мира, — сказал Бирюков. — Поскольку баланс сил в мире изменился и продолжает меняться».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичев заявил, что власти России положительно относится к идее переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в нейтральную страну.

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