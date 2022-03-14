Москва, 14 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 15 марта 2022 года в 9:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол «Воспроизводство лесов в России: поиск эффективных решений».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

В мероприятии примут участие руководители Рослесхоза, депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, представители региональных властей, лесопромышленных предприятий и общественных организаций, специализирующихся на темах лесопользования и лесопереработки.

Цель круглого стола — выявление проблем лесовосстановления, поиск их решений, обмен опытом. Пройдет обмен мнениями по текущей ситуации в лесной отрасли России.

Темы для обсуждения:

Чем отличается лесокультурный сезон 2022 от предыдущих?

Как реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»? Какие перспективы этого федерального проекта после 2024 года?

В соответствии с Правилами лесовосстановления доля посадки лесных культур с использованием сеянцев с закрытой корневой системой постепенно увеличивается от 20 до 50 процентов. Какие шаги по наращиванию мощностей для выращивания сеянцев с ЗКС на территории РФ следует предпринять?

Планируется ли расширение использования модели интенсивного использования и воспроизводства лесов?

Вести круглый стол будет заместитель председателя комитета Государственной думы РФ, заместитель председателя экспертного совета по вопросам лесного комплекса и деревоперерабатывающей промышленности ГД РФ Александр Спиридонов.

Круглый стол пройдет в онлайн-формате.

Начало мероприятия: 9:00.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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