Представители власти и промышленники обсудят проблемы лесовосстановления
Москва, 14 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. 15 марта 2022 года в 9:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол «Воспроизводство лесов в России: поиск эффективных решений».
В мероприятии примут участие руководители Рослесхоза, депутаты Государственной думы РФ, члены Совета Федерации РФ, представители региональных властей, лесопромышленных предприятий и общественных организаций, специализирующихся на темах лесопользования и лесопереработки.
Цель круглого стола — выявление проблем лесовосстановления, поиск их решений, обмен опытом. Пройдет обмен мнениями по текущей ситуации в лесной отрасли России.
Темы для обсуждения:
Чем отличается лесокультурный сезон 2022 от предыдущих?
Как реализуется федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»? Какие перспективы этого федерального проекта после 2024 года?
В соответствии с Правилами лесовосстановления доля посадки лесных культур с использованием сеянцев с закрытой корневой системой постепенно увеличивается от 20 до 50 процентов. Какие шаги по наращиванию мощностей для выращивания сеянцев с ЗКС на территории РФ следует предпринять?
Планируется ли расширение использования модели интенсивного использования и воспроизводства лесов?
Вести круглый стол будет заместитель председателя комитета Государственной думы РФ, заместитель председателя экспертного совета по вопросам лесного комплекса и деревоперерабатывающей промышленности ГД РФ Александр Спиридонов.
Круглый стол пройдет в онлайн-формате.
Начало мероприятия: 9:00.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
Аккредитация СМИ: +7 495 645-80-75