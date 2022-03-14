Стокгольм, 14 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Правительство Швеции приняло решение и дальше продвигать инициативу с внедрением института «свидетелей короны», которые смогут заключить сделку с правосудием. Об этом 14 марта в эфире радиостанции Sveriges Radio заявил министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Йоханссон.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Тут я доверяю мнению следствия и правоохранительных органов», — заявил министр.

Сообщение от Йоханссона поступило несмотря на то, что почти три недели назад Юридический совет высказался против данной инициативы.

Напомним, что так называемые «свидетели короны» могут смягчить наказание за совершенное преступление, если выдадут правоохранителям других преступников и дадут против них показания.

Подчеркнем, что главной особенностью является то, что заключать сделку со следствием при рассмотрение своего собственного дела подозреваемый не сможет. Он может смягчить наказание, если окажет следствию помощь в раскрытии других преступлений.