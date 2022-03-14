Тамбов, 14 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Тамбовскую область из Таганрога 13 марта прибыл поезд с группой беженцев из ДНР. Об этом сообщил ври губернатора Максим Егоров.

Телеграм-канал Максима Егорова В Тамбовскую область при были беженцы из ДНР

В регион приехали 344 человека, в том числе 101 ребенок. Их разместили в Мичуринском районе и в Тамбове.

«Наш край — это земля неравнодушных. Мы знаем, что наши соотечественники попали в беду, а мы всегда приходим на помощь тем, кто в этом нуждается», — прокомментировал Егоров.