Владивосток, , 20:01 — REGNUM В рамках нацпроекта «Производительность труда» дистрибьютор бакалеи «ВИАНГ» в Приморье совместно со специалистами Регионального центра компетенций (РЦК) приступил к запланированной организации адресного хранения продукции на складах компании. Уже проведен АВС-анализ товарной номенклатуры, разработан план зонирования мест хранения товара, исходя из приоритетности отгрузок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Нацпроект «Производительность труда» Рабочая группа проекта на ООО «ВИАНГ»

Читайте также: «Впечатляюще»: нацпроект помогает Подмосковью с производительностью труда

По словам начальника отдела продаж компании «ВИАНГ» Алексея Устюжанина, совместно с руководителем проекта РЦК была разработана концепция адресного хранения: выбран тип хранения, количество и типы зон и подзон, перечень ограничений, связанных с хранением, организацией склада и погрузочного оборудования. Начата работа по кодированию и маркировке стеллажей.

«Данная система позволит сократить время сбора заказов, минимизирует ошибки и упростит работу сборщика-комплектовщика на складе», — пояснил руководитель.

Региональный центр компетенций — оператор национального проекта «Производительность труда» в Приморье.

«Центр оказывает адресную помощь предприятиям-участникам нацпроекта, помогает крупным и средним компаниям внедрить технологии и инструменты бережливого производства. Обучение на «Фабрике процессов» для бизнеса абсолютно бесплатно», — пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, новым участником нацпроекта «Производительность труда» стала компания «ТишьюПром» из Сергиево-Посадского городского округа, предприятие выпускает бумажные салфетки, туалетную бумагу и другие бумажные гигиенические изделия.