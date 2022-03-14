Торонто, Канада, , 11:46 — REGNUM Канадский рэп-исполнитель Drake (Обри Дрейк Грэм) сделал анонс будущих сольных выступлений. Информацию об этом предоставил портал HipHopDX вечером 13 марта.

Дрейк Скриншот YouTube

Известно, что музыкант планирует проведение масштабных концертов в Торонто (Канада) и Нью-Йорке (США) в ближайшие месяцы. Ожидается, что предстоящие шоу будут организованы в поддержку недавнего альбома Дрейка Certified Lover Boy.

Напомним, что 3 сентября 2021 года Дрейк опубликовал свою новую студийную пластинку Certified Lover Boy. Проект включил в себя 21 композицию и стал шестым полноформатным релизом для исполнителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Kid Rock поделился клипом на сингл We The People