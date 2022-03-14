Стокгольм, 14 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Правительство Швеции хочет, чтобы муниципалитеты страны, которые строят ветряные турбины в своих административных границах, имели финансовые преимущества перед теми местными властями, которой данным проектами не озабочены. Об этом 14 марта в интервью телеканалу SVT заявила министр окружающей среды Анника Страндхэлл.

John_Straka Ветряк

Министр уже пообещала назначить правительственное расследование, чтобы найти способ выделить финансирование муниципальным властям.

Новый отчет, с которым ознакомилась редакция SVT, показывает, что 78% от числа всех заявок на строительство наземных ветряных электростанций заблокированы именно муниципалитетами.

«Но те муниципалитеты, которые строят ветряные турбины, должны получить дополнительное финансирование. Со своей стороны я назначу расследование с целью разработки законопроекта по финансовому стимулированию», — пообещала Страндхэлл.