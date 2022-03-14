Москва, , 11:40 — REGNUM Литва и Польша являются членами НАТО. Но дело в том, что Калининградская область — это суверенная территория Российской Федерации. И со стороны Литвы и Польши для российского региона нет никакой военной угрозы, заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник аналитического отдела инвестиционной компании «ЛенМонтажСтрой» Дмитрий Кумановский.

Проект Балтийской АЭС Ajrocket1

«Любые действия против строительства Балтийской АЭС будут восприняты как вмешательство в суверенитет РФ с соответствующими выводами в военном отношении.

Ранее строительство Балтийской АЭС было приостановлено в связи с тем, что не были найдены рынки сбыта электроэнергии в Польше и Литве. Эти страны демонстративно отказались покупать электроэнергию из Калининграда, говоря о потенциально высокой опасности атомной энергии.

Но в связи с последними решениями Евросоюза о том, чтобы признать газовую и атомную генерацию зелёной энергией, то есть экологически безопасными, у России появляется возможность продолжить строительство атомной электростанции на уже отобранной площадке.

Основной задачей Балтийской АЭС будет обеспечение электроэнергией российской военной группировки и населения, региона.

Также дополнительно появляется возможность экспорта зелёной энергии в страны Европы, если они будут испытывать энергодефицит. А энергодефицит может возникнуть в связи с возможным отказом от российских энергоносителей.

Литва вообще никак не может повлиять ни на строительство АЭС в Калининградской области, ни на поставки электроэнергии. А вот у Польши есть собственные планы развития атомной энергетики, но они опаздывают по срокам. Их атомные станции будут построены значительно позже российской и белорусской АЭС.

Поэтому теоретически появляется возможность торговать не ресурсами, а электроэнергией уже по линиям электропередач. Но тут с Польшей придется договариваться, потому что у Польше есть распределительные сети, которые проходят по их территории и связаны с Германией.

Если поляки будут категорически против пропуска российской электроэнергии, то, к сожалению, России ничего не удастся сделать.

Тогда останется один вариант — прокладывать кабель по дну моря. Других вариантов экспорта электроэнергии из России в Германию нет», — высказал своё мнение Дмитрий Кумановский.

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