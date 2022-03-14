Омск, 14 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В посёлке Береговой города Омска местный житель подозревается в убийстве брата. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в следственном управлении СКР по Омской области.

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В квартире в Береговом было обнаружено тело 43-летнего мужчины с ножевым ранением. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, утром 11 марта после распития спиртного 45-летний старший брат нанёс младшему, лежавшему на диване, удар ножом в сердце. Ссора произошла из-за упрёков старшего брата в адрес младшего, которого он считал лентяем. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть мужчины.

Подозреваемый заключён под стражу. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске суд вынес приговор в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

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