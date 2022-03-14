Стокгольм, , 12:28 — REGNUM Многие правительства стран Европы вновь активно занялись увеличением обороноспособности своих вооруженных сил. Только в период с 2017 по 2021 год импорт вооружений в страны увеличился на 19%. Об этом 14 марта сообщил шведский телеканал SVT со ссылкой на данные Стокгольмского института исследований проблем мира Sipri.

Оружие Mil.ru

Если говорить о мировых объемах импорта вооружений, то они за последнее время стабилизировались.

«Они, правда, снизились по сравнению с предыдущим пятилетием, но незначительно. Поэтому они остаются на высоком уровне», — заявил в интервью SVT сотрудник Sipri Питер Весеман.

Импорт оружия в страны Европы сейчас значительно выше, чем несколько лет назад. Немало стран на континенте не имеют собственной военной промышленности и вынуждены закупать боеприпасы и вооружения со стороны. Долгосрочный тренд заключается в том, что объем мировой торговли оружием сократился с 1980-х годов, особенно после финансового кризиса 2008 года.