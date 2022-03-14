Село Туринская Слобода, Свердловская область, , 11:38 — REGNUM В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту гибели младенца во время пожара. Об этом сообщает старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга.

Пожар

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Его завели по ч.1 ст.109 УК РФ, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Для выяснения точной причины гибели мальчика и для установления причины и очага возгорания назначены экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 12 марта в Туринской Слободе. Глава семьи спас мальчика и девочку, а когда вернулся за вторым своим сыном, 2021 года рождения, то не сумел пробиться сквозь огонь.

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